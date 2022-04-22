Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

Кому лошадей, а кому — окровавленные труселя: актерам фильма «Варяг» раздали подарки со съемок

Николь Кидман получила меч в качестве сувенира, но не всем звездам остался на память крутой реквизит.

Кому лошадей, а кому — окровавленные труселя: актерам фильма «Варяг» раздали подарки со съемок
Александр Скарсгард и Аня Тейлор-Джой в фильме «Варяг», промо кадр. Фото: Focus Features

Новый голливудский фильм про викингов «Варяг» мы пока не увидим, но есть забавная подробность со съемок картины, которая вызывает улыбку.

Исполнитель главной роли 45-летний шведский актер Александр Скарсгард рассказал, что все звезды исторического фильма получили подарки со съемок, причем очень крутые.

«Николь Кидман получила меч, Уиллем Дефо — ладью, целый корабль. Бьорк получила трех исландских лошадей», — поведал Скарсгард в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером».

Самого же Александра на этом фоне подарком, кажется, обделили. По его словам, он получил лишь «окровавленные труселя».

Александр Скарсгард
Александр Скарсгард получил в подарок от съемочной группы лишь трусы, в которых снимался. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала The Late Show with Stephen Colbert

«Вот как высоко они оценили мою игру, мой вклад в этот фильм. Это трусы, которые я носил, — прокомментировал актер фотографию своего сувенира со съемок. — Финальная битва происходит на извергающемся вулкане, и мы все были обнажены. Это то, что я носил в течение недели, и мой персонаж довольно сильно ранен, поэтому на нем было много крови».

Напомним, «Варяг» выйдет в американских кинотеатрах 22 апреля. Премьера в России была намечена на 28-е число, но ее отменили по решению компании Universal Pictures.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр СкарсгардВикингиинтересные историиподаркисувенирсъемки кино