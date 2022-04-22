Кому лошадей, а кому — окровавленные труселя: актерам фильма «Варяг» раздали подарки со съемок

Николь Кидман получила меч в качестве сувенира, но не всем звездам остался на память крутой реквизит.

Новый голливудский фильм про викингов «Варяг» мы пока не увидим, но есть забавная подробность со съемок картины, которая вызывает улыбку.

Исполнитель главной роли 45-летний шведский актер Александр Скарсгард рассказал, что все звезды исторического фильма получили подарки со съемок, причем очень крутые.

«Николь Кидман получила меч, Уиллем Дефо — ладью, целый корабль. Бьорк получила трех исландских лошадей», — поведал Скарсгард в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером».

Самого же Александра на этом фоне подарком, кажется, обделили. По его словам, он получил лишь «окровавленные труселя».

«Вот как высоко они оценили мою игру, мой вклад в этот фильм. Это трусы, которые я носил, — прокомментировал актер фотографию своего сувенира со съемок. — Финальная битва происходит на извергающемся вулкане, и мы все были обнажены. Это то, что я носил в течение недели, и мой персонаж довольно сильно ранен, поэтому на нем было много крови».

Напомним, «Варяг» выйдет в американских кинотеатрах 22 апреля. Премьера в России была намечена на 28-е число, но ее отменили по решению компании Universal Pictures.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.