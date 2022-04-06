Новый фильм «Варяг» с Николь Кидман сняли с российского проката

Когда эпопея про викингов выйдет в кино, неизвестно.

5 апреля в Сети появился отрывок из нового фильма «Варяг», в котором режиссер Роберт Эггерс собрал звездный состав: Александра Скарсгарда, Николь Кидман, Аню Тейлор-Джой, Итана Хоука, певицу Бьорк и Уиллема Дефо.

В этом минутном видео показано нападение викингов-берсерков на поселение. Любителям скандинавской культуры определенно будет интересно взглянуть на эти кадры и оценить аутентичность фильма.

Однако для российских зрителей есть плохая новость. «Варяг», как и многие западные новинки этой весны, не выйдет в кинотеатрах РФ в срок. Его релиз планировался на 21 апреля, но, как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», компания Universal Pictures убрала картину из российского графика релизов. Очевидно, что фильм не выйдет в кино, пока не будет разрешена ситуация на Украине.

Напомним, «Варяг» рассказывает историю о молодом викинге, пытающемся отомстить за убийство своего отца-вождя. Картина наполнена батальными сценами и мистикой.

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