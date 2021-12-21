Николь Кидман и Аня Тейлор-Джой снялись в фильме про викингов

Картина «Варяг» выйдет в кино весной 2022 года.

20 декабря компания Universal Pictures выпустила первый трейлер исторического фильма «Варяг» (The Northman). Режиссером и сценаристом этой картины выступил Роберт Эггерс, подаривший зрителям «Ведьму» (2015) и «Маяк» (2019).

Историческая сага расскажет о принце викингов, который стремится к мести за убийство своего отца-короля. Место действия — Исландия десятого века нашей эры. Зрителей ждет мрачная история, наполненная мистикой и батальными сценами.

Картина собрала звездный актерский состав, в ней снялись Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

Выход фильма в российских кинотеатрах запланирован на 28 апреля 2022 года.

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