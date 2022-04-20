Бен Аффлек и Мэтт Деймон снимутся вместе в байопике о спортивной марке Nike

Закадычные друзья Бен Аффлек и Мэтт Деймон снова снимутся вместе. На этот раз в байопике о Сонни Ваккаро, легенде спортивного маркетинга, который в свое время работал в брендах Nike, Adidas и Reebok. Прорыв в карьере менеджера случился, когда он заключил контракт с баскетболистом Майклом Джорданом на создание новой модели кроссовок.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, главную роль в проекте исполнит Мэтт Деймон, а Бен Аффлек выступит режиссером и также сыграет соучредителя Nike Фила Найта. Сценарий актеры напишут в соавторстве и продюсированием будут заниматься вместе. Как прекрасный тандем!

Сюжет сосредоточится на том периоде в середине 80-х, когда испытывающий убытки бренд Nike долго бился за контракт с восходящей звездой баскетбола Майклом Джорданом. Впоследствии эта сделка имела большое значение для всего мира спорта. Любопытно, что самого Джордана в картине не будет, Вакарро достанет всех его родственников и бывших тренеров, чтобы добиться желаемого.

Добавим, что это будет первый раз, когда Аффлек снимет фильм со своим другом Мэттом в главной роли. Но вместе на экране приятели уже появлялись. Они уже играли вместе в картинах «Умница Уилл Хантинг» (1997) и «Последняя дуэль» (2021).

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