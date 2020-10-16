«Паттинсон забрал твою работу»: Мэтт Деймон жестко подколол Бена Аффлека

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Деймон выпустили забавное видео, приглашающее поклонников на встречу с ними. Суть в том, что зрители могут сделать пожертвование в благотворительную организацию Omaze и получить возможность выиграть ужин в Лос-Анджелесе в компании двух звезд кино.

Мужчины должны были записать пригласительный ролик для этой акции, но в процессе переругались. Аффлек посчитал, что его коллега слишком пресно зазывает людей на ужин с ними. Он предложил сказать что-нибудь более яркое, например: «Эй, приходите посмотреть на Джейсона Борна и Бэтмена».

«А что, Роберт Паттинсон придет?» — подколол Деймон своего товарища. «Нет, зато Джереми Реннер будет», — тут же парировал Бен. «Джереми Реннер не играл Джейсона Борна. Он расширил вселенную Борна». «Ну да, он улучшил ее». «Паттинсон забрал твою работу», — жестко закончил спор Мэтт.

Для тех, кто не понял звездных подколов, напомним, что Бен Аффлек играл Бэтмена в трех фильмах киновселенной DC, но сейчас снимается новая картина про Темного рыцаря с Робертом Паттинсоном в главной роли. Мэтт Деймон, в свою очередь, стал звездой боевиков о профессиональном убийце Джейсоне Борне. В этой серии вышло пять фильмов, но в четвертой картине самого Борна не было — его заменил персонаж звезды Marvel Джереми Реннера.