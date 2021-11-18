«Последняя дуэль» Ридли Скотта вышла в кинотеатрах после локдауна

18 ноября в российских кинотеатрах наконец-то вышел новый фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». Релиз исторической драмы планировался еще 28 октября, но из-за закрытия кинотеатров этой осенью его перенесли.

На фильм стоит пойти в первую очередь из-за его актерского состава. В ней играют Мэтт Деймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек. Трагическую женскую роль на себя взяла актриса Джоди Комер, которая лишь недавно перешла с телесериалов в большое кино.

Ну а сюжет понравится любителям эпохи Средних веков и рыцарства. Только без всякого там фэнтези — здесь все сурово и брутально.

В 1386 году жена одного французского рыцаря заявила, что была изнасилована его другом и соратником, пока муж был в отъезде. Мужчина вызвал обидчика на дуэль, и это была последняя в истории Франции юридически санкционированная дуэль.

Повествование в фильме ведется от лица трех главных персонажей и представляет их точки зрения на это знаменательное событие, ведь у каждого из них — своя правда. Кому-то сюжет может показаться запутанным. Но вряд ли стоит напоминать о том, что Ридли Скотт — создатель «Гладиатора», «Царства небесного» и «Тристана и Изольды» — знает толк в исторических фильмах.

Напомним, что картина должна была выйти в прокат еще в конце 2020 года, но из-за пандемии несколько раз переносилась.

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