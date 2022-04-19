Похудел и переосмыслил жизнь: бог грома вернулся в тизере кинокомикса «Тор: Любовь и гром»

Крис Хемсворт пообещал, что четвертый фильм о сыне Одина будет очень смешным.

18 апреля студия Marvel опубликовала четвертый фильм о боге-супергерое «Тор: Любовь и гром».

В 1,5-минутном тизере фанаты кинокомиксов увидели, как бог грома Тор (Крис Хемсворт) переосмысливает свою жизнь под музыку Guns N’ Roses. После победы над Таносом он продолжил путешествовать по мирам со Стражами галактики, занялся фитнесом, чтобы сбросить пивное брюшко, а затем вернулся к своим божественным делам. Герой больше не ищет бессмысленных битв, а желает обрести внутреннюю гармонию.

Проблемы и злодеев, с которыми столкнется Тор, в ролике не показали. Пока что это милая история о том, как мужчина преодолевает кризис среднего возраста. Зато в конце фанатам представили то, чего они так давно ждали: Джейн Фостер (Натали Портман) в костюме Тора с молотом Мьельниром в руках. Женская версия бога грома на подходе!

«Это большой, громкий, сумасшедший и полный души фильм. Вы будете смеяться, плакать, а потом будете смеяться так сильно, что придется поплакать еще чуть-чуть!» — написал Крис Хемсворт в соцсетях.

Фильм выйдет 8 июля 2022 года. Кроме старых актеров из фильмов о Торе и Стражах галактики, в нем появятся Кристиан Бейл в роли убийцы богов Горра и Рассел Кроу в роли Зевса.

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