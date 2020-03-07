Больше не герой: Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме Marvel

Фанаты экранизаций комиксов от студии Marvel и актера Кристиана Бэйла получили отличный повод для радости. Издание ET сообщает, что в новом фильме «Тор: Любовь и Гром» звезда предстанет в роли одного из главных антагонистов проекта. Эту информацию рассказала актриса Тесса Томпсон, во время интервью, посвященного премьере очередного сезона сериала «Мир дикого запада».

По словам Томпсон, ей уже выпала возможность хорошенько изучить сценарий нового проекта Marvel, но разумеется, сообщить больше подробностей журналистам она просто не смогла. Все еще неизвестно, какого именно злодея будет играть Бэйл, но можно предположить, что на второстепенную роль актер такой величины вряд ли бы согласился.

Режиссером фильма «Тор: Любовь и Гром» стал Тайка Вайтити, а премьеру не стоит ждать раньше осени следующего года.