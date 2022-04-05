«Стражи галактики – 3» побили мировой рекорд по количеству использованного макияжа

Предстоящий фильм Marvel «Стражи галактики – 3» установил мировой рекорд. На его съемках якобы затрачено больше косметики, чем при создании любого другого фильма.

По показателям расхода мейкапа картина обогнала предыдущего рекордсмена — «Гринча — похитителя Рождества» 2000 года.

Этой новостью с фанатами кинокомиксов поделился режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн со ссылкой на сотрудничающих с ним визажистов студии Legacy Effects.

«Только что услышал от наших визажистов из Legacy Effects, что вчера «Стражи галактики – 3» официально установили мировой рекорд по «самому большому количеству косметических средств, использованных для одного производства» (превзойдя «Гринча»), — написал Ганн в Twitter 5 апреля. — Поздравляю, ребята! Спасибо, что сохраняете практические спецэффекты!»

Напомним, что третья часть «Стражей галактики» должна выйти в мае 2023 года. Это будет последний фильм с космической супергеройской командой в ее нынешнем составе. Съемки картины стартовали в ноябре 2021-го.

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