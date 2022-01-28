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Режиссер «Стражей галактики» рассказал, когда закончится франшиза

Космические супергерои Marvel не вечно будут бороздить просторы Вселенной.

Режиссер «Стражей галактики» рассказал, когда закончится франшиза
Кадр из фильм «Стражи галактики». Фото: globallookpress.com

История «Стражей галактики» от Marvel закончится на третьем фильме. Об этом рассказала режиссер франшизы Джеймс Ганн.

«Это конец для нас, последний раз, когда люди увидят эту команду Стражей, — сказал 55-летний постановщик в свежем выпуске подкаста Hero Nation. — Я просто хочу быть верным персонажам и истории, и дать людям завершение саги, которое они заслуживают. Это всегда немного пугает, я делаю все возможное».

Добавим, что параллельно со «Стражами галактики» Ганн увлекся экранизацией комиксов DC: снял второй фильм «Отряд самоубийц» и его спин-офф — сериал «Миротворец». Кстати, в планах у режиссера еще один проект по этой вселенной.

Что касается «Стражей», то выход третьей части запланирован на май 2023 года, но перед ней — летом 2022-го — должен выйти еще один хит от Marvel «Тор: Любовь и гром», где команда космических искателей приключений снова появится на экране.

Фанатам франшизы не стоит сильно переживать. Речь идет о том, что Звездный лорд, Гамора, Дракс, Грут и енот Ракета больше не соберутся вместе, но это не значит, что команда Стражей не сможет вернуться в другом составе.

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