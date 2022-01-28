Режиссер «Стражей галактики» рассказал, когда закончится франшиза

История «Стражей галактики» от Marvel закончится на третьем фильме. Об этом рассказала режиссер франшизы Джеймс Ганн.

«Это конец для нас, последний раз, когда люди увидят эту команду Стражей, — сказал 55-летний постановщик в свежем выпуске подкаста Hero Nation. — Я просто хочу быть верным персонажам и истории, и дать людям завершение саги, которое они заслуживают. Это всегда немного пугает, я делаю все возможное».

Добавим, что параллельно со «Стражами галактики» Ганн увлекся экранизацией комиксов DC: снял второй фильм «Отряд самоубийц» и его спин-офф — сериал «Миротворец». Кстати, в планах у режиссера еще один проект по этой вселенной.

Что касается «Стражей», то выход третьей части запланирован на май 2023 года, но перед ней — летом 2022-го — должен выйти еще один хит от Marvel «Тор: Любовь и гром», где команда космических искателей приключений снова появится на экране.

Фанатам франшизы не стоит сильно переживать. Речь идет о том, что Звездный лорд, Гамора, Дракс, Грут и енот Ракета больше не соберутся вместе, но это не значит, что команда Стражей не сможет вернуться в другом составе.

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