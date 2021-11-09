«Это было сложное путешествие»: стартовали съемки «Стражей галактики-3»

8 ноября мастер кинокомиксов, режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Instagram первое фото со съемочной площадки третьей части «Стражей галактики» от Marvel.

На снимке он запечатлен с актерами фантастической франшизы: Крисом Прэттом, Зои Солдана, Дэйвом Батистой, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, своим братом Шоном Ганном и другими звездами. 55-летний кинодел отметил, что путь к съемкам триквела о команде космических супергероев был труден и тернист.

«Это было странное, долгое и временами сложное путешествие, но препятствия на пути только сделали этот момент более счастливым», — подписал фото Ганн, объявив, что съемки стартовали.

Напомним, что создание фильма задержала на только пандемия коронавируса, но и то, что в 2018 году компания Disney уволила режиссера за его шутки в Twitter десятилетней давности. Джеймс не растерялся и ушел к конкурентам — снял яркий фильм «Отряд самоубийц-2» для киновселенной DC. Но в конечном итоге создатели «Стражей галактики» одумались и позвали постановщика назад. Тот согласился вернуться, но не раньше, чем закончит работу с DC.

И вот команда «Стражей» снова в сборе. И третий фильм сохранит мятежный и веселый дух первых двух частей.

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