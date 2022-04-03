Netflix приостановил производство нового фильма с Уиллом Смитом после пощечины на «Оскаре»

Другие проекты актера, похоже, ждет та же участь.

Отзвуки от пощечины, которую Уилл Смит влепил на «Оскаре» острому на язык Крису Року, продолжают откликаться в карьере актера. Звезда боевиков получил заветную золотую статуэтку, но покинул состав Американской киноакадемии. А теперь еще и приостановлено производство нового фильма с его участием.

Студия Netflix собиралась снимать картину под названием Fast and Loose («Быстрый и свободный») с Уиллом Смитом в главной роли и Дэвидом Литчем («Взрывная блондинка», «Дэдпул-2», «Форсаж: Хоббс и Шоу») в качестве режиссера. Но еще до скандального «Оскара» постановщик откололся от проекта. Потоковый сервис быстро нашел ему замену, однако после инцидента с Крисом Роком тихонько отодвинул данный проект на второй план.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия явно опасается продвигать кино с оскандалившейся звездой. Смит может и вовсе потерять эту роль. Другие его проекты, кстати, тоже испытывают трудности после произошедшего на «Оскаре», в том числе и находящие в разработке «Плохие парни — 4».

Добавим, что фильм Fast and Loose должен был рассказать историю потерявшего память криминального авторитета. Собирая по кусочкам свое прошлое, он узнает, что вел двойную жизнь богатого вора в законе и агента ЦРУ.

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