Уилл Смит покинул Киноакадемию США после избиения Криса Рока

Исполнитель главной роли в фильме «Король Ричард» признался, что разбил себе сердце.

Победитель премии «Оскар-2022» Уилл Смит решил оставить американскую Кинокомедию.

Голливудский актер принял такое решение после того, как ударил ведущего «Оскара» Криса Рока.

Отметим, что Рок получил пощечину от актера за неудачную шутку о его жене. Крис Рок сравнил возлюбленную актера Джаду Пинкетт с главной героиней фильма «Солдат Джейн». Ведущий отметил, что Пинкетт не понадобится бриться налысо для этой роли. Именно это задело Смита.

После Уилл Смит пожалел о том, что ударил Криса Рока и испортил праздник многим гостям.

«Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными… Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — объяснил 53-летний артист в беседе с Deadline.

Напомним, ранее Уилл Смит мог быть арестован полицией Лос-Анджелеса после его выходки на «Оскаре».

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