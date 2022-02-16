Выход хоррора «Тихое место — 3» запланирован на 2025 год

15 февраля в киностудии Paramount прошел так называемый день инвесторов, в рамках которого режиссер Джон Красински рассказал о планах на съемки продолжения хоррора «Тихое место».

По его словам, третья часть франшизы официально находится в разработке, ее релиз намечен на 2025 год. Режиссер и сценарист картины еще не объявлены, но будет логично, если эти функции, как и прежде, возьмет на себя сам Красински.

Но, как сообщает издание The Hollywood Reporter, у Джона есть еще один проект для студии — фильм «Если» (If) — с ним, Райаном Рейнольдсом и Стивом Кареллом в главных ролях.

Напомним, что первый фильм «Тихое место» вышел в 2018 году и окупился в прокате в 20 раз, став настоящей жемчужиной для Paramount. В 2021-м состоялся релиз сиквела картины (он собрал меньше денег, но в условиях пандемии показал себя молодцом), и на 2023-й был объявлен выход спин-оффа с другим режиссером. Хороший пример того, что Голливуд еще может запускать новые франшизы, вместо того, чтобы бесконечно «доить» старые.

Сюжет рассказывает о вторжении на землю агрессивных инопланетян — слепых, но обладающих чутким слухом. Оставшимся в живых крупицам человечества приходится контролировать каждый звук, чтобы не стать жертвами монстров.

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