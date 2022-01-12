Без Эмили Блант, но с талантливым режиссером: что известно о фильме «Тихое место — 3»

Кинофраншиза ужасов «Тихое место» будет продолжена третьим фильмом. Однако он станет не продолжением, а спин-оффом в той же вселенной, созданной Джоном Красински.

Сам Джон уступил режиссерское кресло и остался продюсером. Его жена Эмили Блант также вряд ли появится в третьей части.

Но это все не главные новости о грядущем фильме. Западная пресса взбудоражена тем, что переговоры на пост режиссера ведет Майкл Сарноски, который в 2021 году выпустил драматический триллер «Свинья» с Николасом Кейджем.

Для постановщика это был режиссерский дебют, но критики высоко оценили его талант. Как и в случае со «Свиньей», Сарноски должен будет стать соавтором сценария для «Тихого места – 3», сообщает Deadline.

Напомним, во вселенной фильмов «Тихое место» человечество почти полностью истреблено инопланетными монстрами, которые лишены зрения, но обладают тонким слухом. Единственный шанс спастись от них — не издавать звуков.

Сиквел картины, хоть и вышел в период пандемии, собрал в прокате почти 300 миллионов долларов, окупив себя в пять раз.

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