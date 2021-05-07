В финальном трейлере «Тихого места — 2» показали, как слепые монстры напали на Землю

6 мая вышел финальный трейлер «молчаливого» фильма ужасов «Тихое место – 2», премьера которого состоится в российских кинотеатрах 3 июня (28 мая в Америке). В ролике показан не только персонаж Эмили Блант с детьми, но и режиссер проекта Джон Красински, сыгравший мужа главной героини, который погиб в первой части. А все потому, что в сиквеле будет немало кадров о начале вторжения монстров, которые уже захватили Землю в первой части.

Во втором фильме Красински захотел показать не только опустевший постапокалиптический мир, в котором нельзя издавать звуков, если хочешь остаться жив, но и события, которые привели к такому состоянию нашей планеты. Поэтому в сиквеле будут присутствовать экшн-сцены с нападением монстров на еще полные людей города. Но это будут воспоминания главных героев, а основные события развернутся уже после смерти персонажа Красински, когда его жена и дети остались одни и отправились в путешествие по смертельно опасному миру.

Напомним, что режиссер картины и исполнительница главной роли женаты и в реальной жизни, у них есть двое дочерей. Ранее Джон отмечал, что «Тихое место» — это его «любовное письмо» для собственных детей, которые увидят в этой франшизе больше, чем просто триллер с монстрами.

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