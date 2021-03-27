Харли Квинн возвращается: вышел трейлер второй части «Отряда самоубийц»

26 марта вышел официальный трейлер к кинокомиксу вселенной DC «Отряд самоубийц 2», у которого также есть подзаголовок «Миссия навылет». Сиквел снял режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн и сделал его непохожим на первую часть, увидевшую свет в 2016 году. Первый фильм, кстати, много критиковали за компьютерную графику и невнятных антагонистов, хотя герои (точнее злодеи) картины получились довольно сочными.

Ганн учел недостатки франшизы и сделал все по-своему. Во-первых, состав отряда преступников, которые рискую собой ради безопасности США, полностью переработан. Из старой версии остались только чокнутая Харли Квинн (Марго Робби), полковник Рик Флэг, Капитан Бумеранг и безжалостный руководитель проекта Аманда Уоллер (Виола Дэвис).

Место Уилла Смита в команде занял Идрис Эльба. Изначально планировалась, что это будет тот же герой Дэдшот, но потом решили, что пусть у Смита останется возможность вернуться во франшизу, и дали новому актеру другого персонажа из комиксов. Новички же отряда мало известны российскому зрителю: Миротворец, Мыслитель, Блэкгард, Человек-в-Горошек, хакер Савант. Также в команду затесались человек-акула и человек-крыса. А вот Джокера в исполнении Джареда Лето ждать не стоит.

Смотрите трейлер, но учтите, что в нем присутствует много крови.

Во-вторых, у Ганн добился, чтобы студия Warner Bros. минимально вмешивалась в его проект, дабы кинопродюсеры не испортили будущий фильм. Уже по трейлеру видно, что сиквел здорово отличается от оригинала — и картинкой, и подачей. По крайней мере, он не такой темный, как другие ленты DC.

Во втором фильме в центре внимания снова будут люди со сверхспособностями, но на этот раз обреченным на пожизненное заключение злодеям придется отправиться в некую южноамериканскую республику, чтобы разобраться с местным диктатором. Меньше магии, больше политики. Трейлер сообщает, что релиз сиквела состоится 5 августа 2021 года.

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