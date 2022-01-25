Поцелуй в окружении кошек: Леди Гага описала любовную сцену, вырезанную из «Дома Gucci»

После выхода фильма «Дом Gucci» зрители узнали, что у актрис Леди Гаги и Сальмы Хайек в этом проекте была любовная сцена, однако ее вырезали из финальной версии картины.

24 января 35-летняя Леди Гага появилась в вечернем шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и, пользуясь акцентом своей героини, подробно рассказала об этой откровенной сцене. Оказывается, она сама придумала данный эпизод и предложила его своей 55-летней коллеге по фильму.

«Я сказала: «Окей, я тут подумала, знаешь, после того, как на Маурицио будет убит, и тебе позвонят, что он мертв, я подойду к тебе и поцелую тебя», — вспомнила Гага свой разговор с Сальмой. — И она такая: «Что!»

Далее женщины получили у режиссера Ридли Скотта разрешение на съемку этой сцены и реализовали ее. Несмотря на то, что зрители так и не увидели откровенный эпизод в кинотеатрах, его можно представить в голове, так как Гага подробно описала, что происходило перед камерой.

«Она шла по дому, и камера следовала за ее ногами. Все ее кошки пошли за ней, и Сальма, чтобы заставить кошек следовать за ней, положила в свои сапоги кошачью мяту, — рассказала певица. — Затем нас окружают кошки, и мы начинаем целоваться. И да, я целовалась с Сальмой Хайек! Я такая, знаете, как надоедливый школьник, который хвастается, что целовался с популярной девочкой, но не может представить этому доказательств».

Напомним, фильм «Дом Gucci» вышел в кинотеатрах 2 декабря 2021 года. Леди Гага сыграла Патрицио Реджани, заказавшую убийство Маурицио Гуччи. Сальма Хайек исполнила роль гадалки Пины Ауриеммы, которая поддержала Патрицию и помогла ей нанять киллеров.

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