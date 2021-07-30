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Любовь, предательство и месть: вышел первый трейлер фильма «Дом Гуччи» с Леди Гагой

Саму картину зрители увидят в конце ноября.

Любовь, предательство и месть: вышел первый трейлер фильма «Дом Гуччи» с Леди Гагой
Леди Гага в фильме «Дом Гуччи». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2021 года.

30 июля кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер художественного фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи». Того самого, где снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Сальма Хайек и другие известные звезды. Новая картина перескажет историю громкого заказного убийства: когда наследника модного дома Маурицио Гуччи приговорила к смерти брошенная им бывшая жена Патриция Реджани.

Трейлер представил зрителям Леди Гагу в образе Патриции, Адама Драйвера — в роли Маурицио, а Джаред Лето просто невероятно преобразился, показавшись в ролике с залысиной.

«Охватив три десятилетия любви, предательства, упадка, мести и, в конечном итоге, убийства, мы видим, что значит имя, чего оно стоит, и как далеко готова пойти семья в борьбе за контроль», — готовится в описании к трейлеру.

Съемки картины начались в феврале 2021 года в Риме и закончились в мае. В Америке релиз фильма намечен на 24 ноября, в российских кинотеатрах лента выйдет на следующий день.

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