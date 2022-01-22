Леди Гага рассекретила, какую постельную сцену вырезали из «Дома Gucci»

Исполнительница роли Патриции Реджани в фильме «Дом Gucci» Леди Гага призналась, что режиссеры вырезали ее постельную сцену с Сальмой Хайек.

Актриса Сальма Хайек сыграла экстрасенса Пину Ауриемму. По сюжету между героинями Хайек и Леди Гаги вспыхнула страсть. Однако позже было решено вырезать постельную сцену двух голливудских актрис.

К слову, Гага не сильно расстроилась из-за вырезанной сцены. Певица поблагодарила Ридли Скотта за возможность «раскрепоститься» в кадре. По мнению артистки, эта сцена может войти в режиссерскую версию кинокартины. Об этом сообщили в Daily Mail.

Напомним, премьера фильма об убийстве Маурицио Гуччи и истории семьи модельеров состоялась девятого ноября 2021 года. Родственники легендарных дизайнеров негативно отреагировали на фильм Ридли Скотта.

Леди Гага отметила, что она постаралась показать судьбу женщин и их выживания в первую очередь. Она не обижается на грубые слова наследников семьи Гуччи.

Актриса отметила, что тщательно изучала все интервью Патриции Гуччи. По ее эмоциям Леди Гага даже научилась видеть, когда сеньора Гуччи врала.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.