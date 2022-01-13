Кардашьян будет рада: стал известен возможный ведущий «Оскара» в 2022 году

Стала известна кандидатура ведущего кинопремии «Оскар» в этом году. Американская киноакадемия хочет привлечь молодых зрителей, именно поэтому ведущим в 2022 году может стать Пит Дэвидсон.

«Его люди разговаривают с продюсерами», — сообщил инсайдер изданию Page Six.

Бойфренд Ким Кардашьян сейчас на пике популярности, его имя часто мелькает в заголовках и он может привлечь к «Оскару» своих молодых поклонников. Например, новогоднее шоу, которое устроил 28-летний комик с Майли Сайрус для NBC, собрало более шести миллионов зрителей.

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Ведущий на церемонии «Оскар» появится впервые за три года. Джимми Киммел был последним. В 2019 году Академия впервые выбрала на роль ведущего Кевина Харта. Актеру пришлось отказаться от участия в церемонии из-за обвинений в оскорблении сексуальных меньшинств.

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