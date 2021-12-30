«Купил его только ради места»: Канье Уэст снесет свой новый дом напротив Ким Кардашьян

Канье Уэст снесет свой новый дом, который приобрел напротив Ким Кардашьян. Рэпер решил сровнять с землей покупку за 4,5 миллиона долларов.
«Новый дом Канье — это демонтаж. Он купил его только для ради места», — сказал инсайдер изданию People.
Уэст все-таки планирует поселиться рядом с экс-супругой Ким Кардашьян, однако он построит и оборудует дом по своему вкусу.
Совсем недавно стало известно, что Ким Кардашьян подала официальные бумаги на развод в рэпером. Пара прожила в браке 7 лет. У Кардашьян и Уэста четверо детей. Сейчас модель встречается с американским комиком Питом Дэвидсоном.
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