«Там целая семейная интрига»: Вайсберг рассказал, чем будет отличаться его «Ирония судьбы»

Режиссер Марюс Вайсберг рассказал журналистам, чем его голливудская версия «Иронии судьбы» с Эммой Робертс будет отличаться от советского оригинала.

Оказалось, что многие наши культурные коды просто непереводимы для западных зрителей, и их пришлось заменить на элементы типичных американских ромкомов. Но завязка пьесы Эльдара Рязанова присутствует – главный герой идет в баню с друзьями под Новый год, после его сажают на такси, но привозят в совсем другую квартиру, так как в Бостоне тоже есть проблема с однотипными домами. А вот далее будут новшества.

«В американской адаптации вовлечены мамы и папы главных героев, все крутится вокруг свадьбы сестры, там целая семейная интрига, — рассказал Вайсберг «Комсомольской правде». – Эмма Робертс расстается со своим парнем накануне этого мероприятия, и выдает своего Женю Лукашина за условного Ипполита, отправляясь с ним на торжество. Все влюбляются в главного героя и думают, что он Ипполит. История закручивается. Это не триллер, но интриги там сильные».

Американского Лукашина играет 30-летний Томас Манн, снимавшийся в фильме «Конг: Остров черепа» и сериале «Фарго». Чтобы выглядеть интеллигентнее, он надел очки и отрастил волосы. На роль Ипполита взяли азиата – его играет звезда боевика «Мортал Комбат» Льюис Тан. А искрометную героиню Лии Ахеджаковой заменила темнокожая актриса Фикиле Мктвало, она тоже обладает яркой харизмой.

Заливной рыбы в сюжете не будет – американцы не даже не знают, что это за блюдо. Но в русском дубляже она, возможно, появится. Зато зрителей ждет драка Лукашина и Ипполита на свадьбе, когда обман раскроется. И главный герой проявит чудеса ловкости, чтобы не рухнуть в свадебный торт.

«Понимаете, оригинальная «Ирония судьбы» — это трехчасовой фильм на русском языке, еще и с нашими песнями. Американцам смотреть такое очень тяжело. Я пытался показать фильм автору сценария — она просто не выдержала. Все тонкости диалогов, не говоря о поэзии, неуловимы. В какой-то момент для них это все становится индийским мюзиклом», — признался Вайсберг.

И все же режиссер надеется, что его фильм станет в Америке таким же культовым, как и оригинальная «Ирония судьбы» в России – что зрители «привяжут» ее к какому-нибудь празднику и будут пересматривать каждый год.

Работа над картиной закончится в январе, а релиз произойдет либо на День святого Валентина, либо уже на следующий Новый год. Вайсберг пообещал организовать прокат в России и привезти на премьеру Эмму Робертс. Ее знаменитая тетя Джулия Робертс также приглашена оценить новую работу племянницы.

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