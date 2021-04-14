Марюс Вайсберг снимет голливудский вариант «Иронии судьбы»

Маэстро современной российской комедии Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе», «8 новых свиданий», «Бабушка легкого поведения», «(Не)идеальный мужчина») приступил к реализации нового кинопроекта, и это будет англоязычная версия культовой «Иронии судьбы». Только действие картины развернется в наше время, а персонажей сыграют молодые звезды Голливуда. Если конкретно, то уже заявлены Эмма Робертс, ее возлюбленный Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие, теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий», — говорит Вайсберг.

За сюжет картины отвечает Тиффани Полсен, работавшая над сценариями «Нэнси Дрю» 2007 года, «Приключений няни» 2016-го и «Пара на праздники» 2020-го.

Проект заявлен, как международный. Съемки запланированы грядущим летом в Бостоне. Зрителям обещают не только роковую встречу двух одиноких сердец под Новый год, но и веселую комедию.

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