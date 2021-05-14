Звезда фильма «Мортал Комбат» сыграет в американском ремейке «Иронии судьбы»

Про то, что в Голливуде будет снят ремейк советского фильма «Ирония судьбы» Teleprogramma.pro уже сообщала. Режиссером проекта выступит Марюс Вайсберг, а на главную женскую роль приглашена недавно родившая актриса Эмма Робертс. В англоязычно название картины — About Fate.

А вот и новые подробности: к актерскому составу присоединился 34-летний актер, каскадер и матер боевых искусств Льюис Тан. Зрители, которые недавно ходили на боевик «Мортал Комбат» в кино, тут же узнают этого артиста, ведь он сыграл там главную роль. До этого у него были эпизодические персонажи в «Дэдпуле 2», «Пиратах Карибского моря: На краю света» и «Падении Олимпа». Интересно, кого же он сыграет теперь — Лукашина или Ипполита?

«Романтическая комедия рассказывает историю двух людей, которые верят в любовь, но, кажется, никогда не могут найти ее истинный смысл. Безумным стечением обстоятельств судьба сводит их в бурную новогоднюю ночь, и за этим следуют комедия и хаос», — описывает будущий фильм издание Deadline.

Добавим, что съемки картины начнутся в июне 2021 года в Бостоне.

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