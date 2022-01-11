Руни Мара сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме о легенде Голливуда

О культовой британской актрисе Одри Хепберн снимут биографический фильм. И уже известна исполнительница главной роли — 36-летняя Руни Мара, которая действительно обладает некоторым сходством с кинолегендой XX века.

Как сообщает издание Variety, проектом занимается студия Apple. Режиссером назначен номинант «Оскара» Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Суспирия» 2018 года), за сценарий отвечает Майкл Митник («Посвященный»). Руни Маара не только исполнит главную роль, но также выступит продюсером картины.

Детали сюжета не раскрываются, но карьера Хепберн имеет предостаточно ярких эпизодов, которые могут войти в байопик. Она получила «Оскар» за главную роль в фильме «Римские каникулы», играла в паре со многими видными актерами Голливуда, прославилась также как артистка мюзиклов и посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Когда сына Одри — Шона Хепберн Феррера — спросили об этом проекте, он ответил, что ничего не знает о предстоящем фильме, но кандидатура Руни Мары на роль его матери мужчине очень понравилась.

«Руни — это восторг. Похоже, там будет много любви», — цитирует наследника кинозвезды портал Fox News.

Добавим, что недавно Руни Мара родила ребенка Хоакину Фениксу и снялась в фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».

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