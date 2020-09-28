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Хоакин Феникс назвал своего первенца в честь трагически погибшего старшего брата

Актер и его невеста Мара Руни впервые стали родителями.

Хоакин Феникс назвал своего первенца в честь трагически погибшего старшего брата
Хоакин Феникс назвал сына в честь старшего брата. Фото: globallookpress.com

Актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями. Официально звезды этого не подтвердили, за них это сделал российский режиссер Виктор Косаковский на одном из европейских кинофестивалей. Мужчина сказал со сцены, что у помолвленных артистов родился мальчик.

Отметим, что Феникс стал продюсером нового фильма Косаковского Gunda. Партнеры должны были вместе представить эту картину на кинематографическом мероприятии 27 сентября, но Хоакин не приехал. Объясняя отсутствие коллеги, Виктор заявил, что тот недавно стал отцом и сейчас ему не до наград.

Режиссер также назвал имя ребенка — мальчика назвали Ривер, что очень символично. Ривер Феникс — старший брат Хоакина, тоже актер, скончавшийся от наркотиков в 1993 году. В 2020-м, получая «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер», звезда кино трогательно вспоминал о своем умершем брате. Ранее он не раз отмечал, что обязан своей карьерой именно ему.

Напомним, Феникс и Руни Мара встречаются уже почти четыре года. Ранее в прессе прошла информация об их помолвке. Для 45-летнего актера это первый ребенок.

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