Хоакин Феникс назвал своего первенца в честь трагически погибшего старшего брата

Актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями. Официально звезды этого не подтвердили, за них это сделал российский режиссер Виктор Косаковский на одном из европейских кинофестивалей. Мужчина сказал со сцены, что у помолвленных артистов родился мальчик.

Отметим, что Феникс стал продюсером нового фильма Косаковского Gunda. Партнеры должны были вместе представить эту картину на кинематографическом мероприятии 27 сентября, но Хоакин не приехал. Объясняя отсутствие коллеги, Виктор заявил, что тот недавно стал отцом и сейчас ему не до наград.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

— Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020