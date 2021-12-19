Marvel и Sony разрабатывают новые фильмы про Человека-паука с Томом Холландом

Давний продюсер фильмов о Человеке-пауке Эмми Паскаль и глава студии Marvel Кевин Файги дали большое совместное интервью изданию New York Times. Речь, конечно же, шла о дальнейшей судьбе супергероя в кино.

Общий посыл их высказываний такой, что Sony и Disney будут продолжать снимать фильмы про Спайдермена с Томом Холландом в главной роли.

«Да, мы активно начинаем развивать то, что будет дальше, о чем я говорю прямо, потому что я не хочу, чтобы фанаты пережили такую же травму разлуки, как это было после «Вдали от дома». На этот раз такого не произойдет», — сказал Файги, имея в виду финансовый спор между Disney и Sony в 2019 году, из-за которого фильмы с Холландом могли закончиться уже тогда.

К счастью, студии смогли договориться и третий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» в первый же уикенд собрал прекрасную кассу.

Продюсеры также вспомнили, как началось их сотрудничество. В 2014 году вышел фильм «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», и критики приняли его довольно плохо. Тогда Паскаль обратилась за советом о дальнейшем развитии персонажа к Файги – мастеру супергероики. Тот ответил, что сможет помочь, только если студия Marvel возьмет паучка «под крыло». Эмми тогда не приняла эту идею и швырнула в Кевина бутерброд.

Но затем глава Marvel сделал более конкретное предложение: чтобы костюм Спайдермена создал Тони Старк. Это был принципиально новый ход в истории героя, на который руководители Sony согласились.

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