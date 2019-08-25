КИНО

Человек-паук покинет киновселенную Marvel

Но актер Том Холланд собирается продолжить воплощать этого супергероя на экране.

Человек-паук покинет киновселенную Marvel
Киностудии не смогли договориться по финансовым вопросам. Фото: Lee Sang-ho/Xinhua

Британский актер Том Холланд, играющий Человека-паука в киновселенной Marvel рассказал о будущем своего персонажа. Напомним, права на супергероя принадлежали компании Sony, которая разрешила ввести борца с преступностью в фильмы Marvel, производимые Disney. Паучок выступил в «Войне бесконечности» и двух сольных фильмах, но теперь правообладатели снова забирают его себе.

Холланд сообщил журналистам, что у компании Disney нет новых планов на включение Человека-паука в будущие проекты киновселенной Marvel.

«По сути, мы сняли пять великолепных фильмов, — сказал цитирует 23-летнего актера издание Weekly Entertainment. — Все, что я знаю, это то, что я собираюсь продолжать играть в Человека-паука. Будущее героя будет другим, но таким же потрясающим и удивительным. И мы найдем способы сделать его еще круче».

Напомним, ранее между Disney и Sony была договоренность: первые помогают вторым продвигать сольные фильмы про Паучка, а те в ответ разрешают ввести персонажа в киновселенную Marvel. Но сейчас у компаний появились разногласия в финансовых вопросах, и сделка была разорвана. Это значит, что Питер Паркер больше на появится на одном экране с Мстителями.

А вам нравится Том Холланд в роли Человека-паука или лучше опять сменить актера?

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MarvelSony Picturesавторские правасупергеройТом ХолландЧеловек-паук

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Человек-паук покинет киновселенную Marvel
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