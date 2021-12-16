Спецэпизод к 20-летию «Гарри Поттера» в России покажет «Амедиатека»

Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера», посвященный 20-летию экранизации книг про юного волшебника, в России покажет видеосервис «Амедиатека».

После выхода праздничного шоу на западном HBO Max, его можно будет посмотреть на русском языке. В «Амедиатеке» спецвыпуск появится 1 января 2022 года под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Об этом сообщил Telegram-канал сервиса.

Напомним, как и в случае с сериалом «Друзья», актеры франшизы вновь встреться на съемочной площадке и вспомнят, как создавались фильмы, успевшие полюбиться нескольким поколениям зрителей. В кадре появятся повзрослевшие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и десяток других актеров, сыгравших студентов и преподавателей Хогвартса.

Кстати, в тот же день на российском сервисе появятся все вышедшие фильмы из серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

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