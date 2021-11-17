По следам «Друзей»: актеры «Гарри Поттера» соберутся для съемок спецэпизода на HBO Max

16 ноября исполнилось ровно 20 лет со дня выхода первого фильма о Гарри Потере. Создатели и актеры франшизы решили, что это дело нужно отметить большой встречей «выпускников» Хогвартса.

Поступят точно так же, как и в случае с сериалом «Друзья»: звезды франшизы соберутся вместе и снимут спецэпизод для потокового сервиса HBO Max. Трейлер этого события уже появился в Сети.

Сообщается, что во встрече примут участие Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж), Робби Колтрейн (Хагрид), Ральф Файнс (Волан-де-Морт), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Имельда Стонтон (Долорес Амбридж), Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли), Марк Уильямс (Артур Уизли), Бонни Райт (Джинни Уизли), Альфред Энок (Дин Томас), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), Эванна Линч (Полумна Лавгуд) и режиссер первых фильмов Крис Коламбус.

Кстати, все эти артисты отметились постами в Instagram, поздравляя друг друга с юбилеем франшизы. Сниматься они начали детьми, а сегодня уже — взрослые люди.

«Я горжусь не только тем, что мы как группа актеров внесли вклад во франшизу, но и были детьми, которые повзрослели, пройдя этот путь, — написала Эмма Уотсон. — Сейчас я смотрю на своих коллег по актерскому составу и очень горжусь тем, кем все они стали как люди. Я горжусь, что мы были добры друг к другу, что мы поддерживали друг друга и что мы поддержали что-то значимое».

Премьера спецэпизода Гарри Поттера состоится 1 января 2022 года. Это будет первый такой большой сбор актеров после завершения съемок «Даров смерти». Будет ли присутствовать на мероприятии автор книг Джоан Роулинг после своего скандала, не сообщается.

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