В компании Бибера, Бекхэма и Леди Гаги: стала известная дата выхода спецэпизода «Друзей»

Потоковый сервис HBO Max, наконец, назвал дату выхода специального эпизода сериала «Друзья», которого фанаты культового ситкома ждут уже год. Несмотря на то, что это будет не часть истории шести любимых персонажей, а всего лишь воссоединения актеров на той самой съемочной площадке, поклонники все равно ждут это видео. И дождутся — 27 мая. А вот и тизер проекта.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En — HBO Max (@hbomax) May 13, 2021

«Прошло 17 лет, но ваши «Друзья» вернулись», — говорится в анонсе HBO Max.

В видео со спины показаны главные актеры сериала якобы идущие домой: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Им всем уже за 50 лет, но мы уверены, что «химия» между этими звездами сохранилась и во время воссоединения даст о себе знать. В ролике отдельно хочется выделить знаменитый саундтрек сериала I’ll Be There for You группы The Rembrandts, сыгранный в грустно-ностальгической аранжировке.

We're going to need a bigger couch. Catch these special guest appearances in the #FriendsReunion streaming May 27 on HBO Max. pic.twitter.com/1VVYCdtpqv — HBO Max (@hbomax) May 13, 2021

Но это еще не все! HBO Max также раскрыл, что кроме шести основных звезд, в спецвыпуске будет много приглашенных знаменитостей. Среди них Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Леди Гага, Кара Делевинь, Риз Уизерспун, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, корейская поп-группа BTS и другие звезды. Такой набор гостей явно «утяжелил» грядущую премьеру. Похоже, зрителей ждет не только посиделки старых добрых друзей на диване.

больше по теме Джастин Бибер появится в специальном эпизоде «Друзей» в костюме картошки Росса Со съемок проекта пришли неожиданные подробности.

Смотрите также: