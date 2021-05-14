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В компании Бибера, Бекхэма и Леди Гаги: стала известная дата выхода спецэпизода «Друзей»

Организаторы воссоединения опубликовали тизер проекта и список приглашенных гостей.

В компании Бибера, Бекхэма и Леди Гаги: стала известная дата выхода спецэпизода «Друзей»
«Друзья» снимались на протяжении 10 лет. Фото: globallookpress.com

Потоковый сервис HBO Max, наконец, назвал дату выхода специального эпизода сериала «Друзья», которого фанаты культового ситкома ждут уже год. Несмотря на то, что это будет не часть истории шести любимых персонажей, а всего лишь воссоединения актеров на той самой съемочной площадке, поклонники все равно ждут это видео. И дождутся — 27 мая. А вот и тизер проекта.

«Прошло 17 лет, но ваши «Друзья» вернулись», — говорится в анонсе HBO Max.

В видео со спины показаны главные актеры сериала якобы идущие домой: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Им всем уже за 50 лет, но мы уверены, что «химия» между этими звездами сохранилась и во время воссоединения даст о себе знать. В ролике отдельно хочется выделить знаменитый саундтрек сериала I’ll Be There for You группы The Rembrandts, сыгранный в грустно-ностальгической аранжировке.

Но это еще не все! HBO Max также раскрыл, что кроме шести основных звезд, в спецвыпуске будет много приглашенных знаменитостей. Среди них Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Леди Гага, Кара Делевинь, Риз Уизерспун, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, корейская поп-группа BTS и другие звезды. Такой набор гостей явно «утяжелил» грядущую премьеру. Похоже, зрителей ждет не только посиделки старых добрых друзей на диване.

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"Друзья"Джастин БиберДженнифер ЭнистонДэвид БекхэмДэвид ШвиммерКортни КоксЛеди ГагаЛиза Кудроу