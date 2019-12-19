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«У нас в планах четыре фильма»: Джеймс Кэмерон объяснил задержки с продолжением «Аватара»

Режиссер снимает сразу несколько картин и не спешит поскорее завершить их производство.

«У нас в планах четыре фильма»: Джеймс Кэмерон объяснил задержки с продолжением «Аватара»
Джеймс Кэмерон. Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com

Легендарному фильму «Аватар» Джеймса Кэмерона 18 декабря исполнилось уже 10 лет. Слухи о продолжении ходят давно, но пока никаких фактов у поклонников планеты Пандора и ее обитателей нет. Издание Variety взяло интервью у  режиссера и выяснило, почему выпуск продолжения картины настолько затянулся.

По словам режиссера, зрители не понимают, насколько масштабным проектом будет «Аватар — 2». Кэмерон сравнил съемки продолжения с выпуском сразу двух анимационных фильмов одновременно. По его словам, к назначенному сроку, а это декабрь 2021 года, зрители увидят вторую часть «Аватара» в кинотеатрах.

«У нас в планах четыре фильма франшизы. У нас есть сценарии для всех картин, мы уже сняли сцены второй, третьей и первой части четвертого фильма», — рассказал режиссер.

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АватарДжеймс КэмеронИнтервьюНовости googleНовости киноФильм "Аватар 2"
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«У нас в планах четыре фильма»: Джеймс Кэмерон объяснил задержки с продолжением «Аватара»
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