«У нас в планах четыре фильма»: Джеймс Кэмерон объяснил задержки с продолжением «Аватара»

Режиссер снимает сразу несколько картин и не спешит поскорее завершить их производство.

Легендарному фильму «Аватар» Джеймса Кэмерона 18 декабря исполнилось уже 10 лет. Слухи о продолжении ходят давно, но пока никаких фактов у поклонников планеты Пандора и ее обитателей нет. Издание Variety взяло интервью у режиссера и выяснило, почему выпуск продолжения картины настолько затянулся.

По словам режиссера, зрители не понимают, насколько масштабным проектом будет «Аватар — 2». Кэмерон сравнил съемки продолжения с выпуском сразу двух анимационных фильмов одновременно. По его словам, к назначенному сроку, а это декабрь 2021 года, зрители увидят вторую часть «Аватара» в кинотеатрах.