Скарлетт Йоханссон вернулась к работе с Marvel после судебного иска

18 ноября в Лос-Анджелесе голливудскую актрису Скарлетт Йоханссон наградили премией American Cinematheque Award.

На торжественный вечер в честь 36-летней кинодивы съехались многие коллеги артистки, чтобы воздать ей должное. Среди них был и глава студии Marvel Кевин Файги, который похвалил актерский талант, ум и смекалку Скарлетт.

Он же заявил, что у студии есть некий секретный проект, над которым Йоханссон будет работать, и это никак не связано с ее персонажем Черной вдовой. В сольном фильме о своей супергероине актриса выступила также исполнительным продюсером. А в новом проекте ей уготована роль одного из главных продюсеров.

«Скарлетт наделяла киновселенную Marvel своим талантом и звездной силой уже более десяти лет. Я чрезвычайно благодарен ей за то, что она играла в ней ключевую роль на протяжении многих лет, — цитирует Файги издание Deadline. — Сотрудничество с ней было одной из самых запоминающихся и плодотворных совместных работ в моей карьере».

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Это заявление выглядит вдвойне неожиданно. Ведь после выхода фильма «Черная вдова» Йоханссон подала в суд на компанию Disney за то, что та устроила цифровой релиз картины почти одновременно с выходом в кинотеатрах, лишив актрису части прибыли (она получала процент от проданных билетов). Однако потом стороны спокойно урегулировали этот спор. И, судя по всему, они не просто остались друзьями, но и решили еще поработать вместе, хотя героиня Скарлетт уже погибла в киновселенной.

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