Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney после появления онлайн-релиза фильма «Черная вдова»

Иск от ее представителей поступил в один из судов Лос-Анджелеса.

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney. Она обвиняет компанию в нарушении контракта из-за онлайн-показа фильма «Черная вдова». Иск поступил в один из судов Лос-Анджелеса.

Как отмечают представители актрисы, когда Скарлетт Йоханссон заключала контракт за съемку в картине, то было оговорено, что вознаграждение она получит в зависимости от кассовых сборов фильма в кинотеатрах. Это не предусматривало премьерного онлайн-стриминга картины.

Как считают представители Йоханссон, Disney намеренно обусловил нарушение контракта со стороны Marvel, которая входит в группу компаний Disney. Благодаря этому актриса не сможет получить полную выгоду от контракта.

Напомним, что на данный момент «Черная вдова» собрала только в США 156 миллионов долларов. В остальных странах мира вместе взятых сборы чуть выше – 160 миллионов долларов, сообщает портал wsj.com.

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