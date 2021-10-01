Скарлетт Йоханссон и Disney урегулировали спор из-за выхода «Черной вдовы»

Конфликт между актрисой Скарлетт Йоханссон и компанией Disney оказался не таким уже фатальным. Сторонам удалось договориться и урегулировать спор, возникший после релиза «Черной вдовы» от Marvel.

Мало того, звезда и медиагигант не только забыли обиды, но уже готовят новый совместный проект. Это будет фильм «Башня ужаса» (Tower of Terror) по одноименному аттракциону «Диснейленда».

«Я рада разрешить наши разногласия с Disney, — цитирует Йоханссон издание The Hollywood Reporter. — Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за долгое время, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы».

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Напомним, актриса подала в суд на производителя фильмов за то, что ее блокбастер «Черная вдова» вышел на стриминговом сервисе Disney+ через короткое время после премьеры в кинотеатрах. Звезда, которая по контракту имела процент с проката, решила, что у нее отняли часть прибыли, так как некоторые зрители посмотрели блокбастер дома и не пошли в кино. Компания Disney в суде апеллировала к тому, что на дворе пандемия, и гуманно дать зрителю выбор, где смотреть новинку. Это дело могло стать прецедентом для остальных подобных конфликтов актеров и студий, но в итоге стороны решили, что дружить все-таки выгоднее.

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