Кейт Уинслет сыграет модель, отправившуюся работать военкором на фронт Второй мировой

В новом фильме о фотографе Ли Миллер также снимутся Джуд Лоу и Марион Котийяр.

В Голливуде готовятся к съемкам нового фильма о временах Второй мировой войны. Главную роль сыграет звезда «Титаника» Кейт Уинслет. Вместе с ней в проекте заявлены Марион Котийяр, Джуд Лоу, Андреа Райсборо и Джош О’Коннор.

Картина с коротким названием «Ли» (Lee) будет повествовать об американском модном фотографе Ли Миллер. Изначально она была моделью и снималась для обложки Vogue. Но когда началась война, женщина бросила гламурную жизнь и отправилась работать фотокорреспондентом на фронт. В частности, снимала высадку союзников, освобождение Парижа, концлагери Дахау и Освенцим.

Миллер жила в 1097-1977 годах, водила дружбу с Пабло Пикассо и Жаном Кокто, подозревалась в шпионаже в пользу СССР, прославилась своим кулинарным талантом. И вот по ее биографии решили снять художественный фильм.

«Это абсолютно не биографический фильм. История всей жизни Ли достойная целого сериала для HBO, — рассказала Уинслет изданию Deadline. — Мы хотели найти самое интересное десятилетие в ее жизни, то, которое определило, кем она была и кем стала благодаря тому, через что прошла».

В итоге был выбран период с 1938 по 1948 годы.

Кейт Уинслет недавно выпустила эмоциональный сериал «Мейр из Исттауна» и получила за него премию «Эмми». Добавим, что ей не впервой играть исторических личностей, ранее она воплотила на экране писательницу Айрис Мердок, соратницу Стива Джобса Джоанну Хоффман и палеонтолога Мэри Эннинг.

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