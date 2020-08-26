Кейт Уинслет влюбилась в Сиршу Ронан в романтической драме «Аммонит»

25 августа в Сети появился трейлер романтической драмы «Аммонит» с Сиршей Ронан и Кейт Уинслет.

Сюжет нового фильма развернется в Англии 1840-ых годов. Уинслет играет ученого-палеонтолога. Ранее она делала научные открытия, а теперь всего лишь продает окаменелости туристам в попытке прокормить себя и больную мать. Как снег на голову, женщине сваливается заманчивое предложение: богатый клиент просит ее присмотреть за своей молодой женой, которую он привез на побережье для выздоровления. Ради денег главная героиня соглашается возиться с болезненной гостьей в исполнении Ронан. Сначала дамы не принимают друг друга, но потом между ними возникают отношения, гораздо более глубокие, чем просто дружба.

Фильм исследует тему любви между женщинами, не окунаясь при этом в пошлость. Интересно, что актрисы играют не вымышленных персонажей, а реально существовавших ученых, которые были близкими подругами. Ради красивой истории или по историческим свидетельствам киношники решили сделать дам еще ближе.

Картину выбрали для показа на Каннском кинофестивале в 2020 году, но мероприятие было отменено из-за пандемии. В итоге мировая премьера фильма состоится на фестивале в Торонто 11 сентября. В США драма выйдет в прокат 13 ноября, ну а в России ее, предварительно, ждут в марте следующего года.