«Я знаю, сколько у меня морщинок»: Кейт Уинслет запретила ретушировать себя в новом сериале

Звезда «Титаника», 45-летняя Кейт Уинслет снялась в криминальном мини-сериале «Мейр из Исттауна», который вышел в Америке в апреле текущего года. Актриса играет детектива, который расследует убийство девушки и при этом имеет множество личных проблем как женщина, мать и полицейский. Западным зрителям картина понравилась и, прежде всего, за сложную, неидеальную, сомневающуюся героиню, чьи жизненные трудности оказались многим близки.

И действительно, Уинслет позволила себе быть на экране максимально непривлекательной. Когда режиссер заверил ее, что при монтаже киношники «уберут» ее выпуклый живот, звезда сказала: «Не смейте!». Она также дважды не согласовывала промо-постер сериала, потому что ее лицо на нем было слишком отретушировано.

«Они такие: «Кейт, правда, ты не можешь так…», а я такая: «Ребята, я знаю, сколько морщинок у меня возле глаз. Пожалуйста, верните их все на место», — рассказала актриса в большой интервью The New York Times.

Женщина даже забраковала первую редакцию сериала потому, что в ней ее кожа выглядела слишком идеально. Она просила добавить больше света на свое лицо, чтобы стали видны все его недостатки. В интервью Уинслет пояснила, что сыграла даму средних лет, уже бабушку по сюжету, и специально не желала молодиться.

«Я думаю, именно поэтому люди связали себя с этим персонажем, так как здесь явно нет фильтров. Она полностью реальная, несовершенная женщина с телом и лицом, которые синонимичны ее возрасту, ее жизни и ее происхождению. Я думаю, что нам немного этого не доставало», — говорит Кейт.

Тем не менее, она достаточно сильно изменилась для своего персонажа — научилась ходить сутулой и специально тренировала бедра, чтобы они выглядели более мускулистыми. Все для того, чтобы фигура героини передавала эмоциональные и физические нагрузки, которая она перенесла в своей жизни. А еще на экране Уинслет выглядит достаточно неряшливо и одевается в нелепые и дешевые вещи. Зрители вряд ли узнают в ней красотку Розу из «Титаника».

Напомним, что в 2020 году с участием актрисы вышел художественный фильм «Аммонит», а в 2022-м ожидается ее появление в продолжении «Аватара».

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