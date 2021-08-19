Почему они не помогли с Таносом: Marvel выпустила официальный трейлер «Вечных»

19 августа в Сети появился первый официальный трейлер предстоящего фильма Marvel «Вечные», в котором из голливудских звезд собрана новая команда супергероев. Речь пойдет о космической расе могучих существ, которые некогда поселились на Земле и полюбили простых людей. Они научили человечество многим чудесам, но, почему-то, не помогали им ни в мировых войнах, ни во время вторжения Таноса.

В трейлере зрителям объяснили, что некая высшая сила запретила этим героям вступать в бой, они могут сражаться только против другой такой же древней расы — Девиантов. И, судя по всему, в этом фильме Земля станет полем боя для двух древних народов.

В картине снялись звезды «Игры престолов» Ричард Мэдден и Кит Харингтон, а также Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Джемма Чан. Добавим, что в этом релизе в киновселенной Marvel впервые появится глухой супергерой.

Даты выхода в российских кинотеатрах — 4 ноября 2021 года.

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