Анджелина Джоли раскрыла, почему согласилась сниматься в «Вечных»

В ноябре 2021 года в кинотеатрах выйдет долгожданный фильм Marvel «Вечные». Картина повествует о расе сверхлюдей, которая тысячи лет жила среди человечества, но не вмешивалась в его конфликты. Однако после определенного события эти супергерои выходят из подполья истории, чтобы защитить Землю от новой угрозы.

В то время, как у киновселенной Marvel уже сложился свой звездный состав актеров, «Вечные» привнесли в кинокомиксы множество новых лиц, включая Сальму Хайек и красавчиков из «Игры престолов» Ричарда Мэддена и Кита Харингтона. Но больше остальных шума в прессе наделало участие в проекте Анджелины Джоли. Одна из самых известных актрис в мире тоже решила поиграть в масштабном «сериале» Marvel. Однако, ее роль в фильме довольно маленькая: звезда появится в составе семьи Вечных, но экранного времени ей будет уделено в разы меньше, чем остальным.

Почему же такая известная артистка пошла в супергероику да еще согласилась на маленькую роль? На этот вопрос Джоли ответила в осеннем выпуске журнала Disney D23 за 2021 год. По словам звезды, ее привлек многонациональный состав семьи Вечных.

«Вот настоящая причина, по которой я хотела сняться в этом фильме. Я должна была стать частью такой разнообразной семьи, и для меня действительно не имело значения, каким будет размер роли», — цитирует Джоли издание The Direct.

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Напомним, что в жизни актриса является послом доброй воли ООН и много путешествует по странам третьего мира с гуманитарными миссиями. Ее собственная семья является отражением ее интернациональных взглядов: Анджелина усыновила мальчика из Камбоджи, девочку из Эфиопии и еще одного мальчика во Вьетнаме.

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