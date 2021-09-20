Новая «Дюна» установила рекорд в российском прокате после карантина

Фильм «Дюна» Дени Вильнева установил своеобразный рекорд в российском прокате. За первый уикенд он собрал 500 миллионов рублей (499,733 миллиона на 16:00 19 сентября, по данным ЕАИС). Это лучший результат среди фильмов, выпущенных после начала пандемии.

Ранее данный рекорд принадлежал фильму «Мортал Комбат». Экранизация знаменитой компьютерной игры собрала в России за первый уикенд 475,4 миллиона рублей.

Как передает «Бюллетень кинопрокатчика», такой успех был предсказуем, так как у «Дюны» уже был рекорд по предпродаже билетов. Российские зрители заранее оплатили фильм на 44,75 миллиона рублей.

По данным сайта Box Office Mojo, Россия пока что принесла «Дюне» наибольшую кассу среди зарубежных стран — 7,6 миллиона долларов. На втором месте Франция (7,5 млн), за ней — Германия (4,9 млн).

Напомним, что роман «Дюна» Фрэнка Герберта является культовым для любителей фантастики. В 1984 году его экранизировал Дэвид Линч и, к тому же, вся франшиза «Звездных войн» была вдохновлена этой книгой. Новая экранизация, кроме спецэффектов и близости к первоисточнику, может похвастаться и ярким актерским составом, в ней снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Дейв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа и другие известные артисты.

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