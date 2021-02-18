Грядет новая смертельная битва: вышел трейлер фильма Mortal Kombat 2021 года

Вечером 18 февраля в Twitter вышел трейлер ожидаемого перезапуска кинофраншизы Mortal Kombat («Смертельная битва»). Ролик показал всех основных бойцов из компьютерной игры в их новой интерпретации. Создатели нового фильма явно вдохновлялись опытом первоисточника, который с 1992 года невероятно эволюционировал. Новый боевик будет куда технологичнее и жестче в плане крови, чем его предшественник из 1995-го.

Как и обещали создатели, в картине будет множество «фаталити» (зрелищных убийств после поединков). Ну а сюжет остался прежним: на землю нападают захватчики из другого мира, которые, по большей части, используют магию и боевые искусства. Бойцам с Земли нужно чем-то ответить, и разношерстная команда героев собирается, чтобы схлестнуться с вражескими ниндзя.

Из знаменитых на весь мир актеров в проекте задействован, пожалуй, только японец Хироюки Санада (играет Скорпиона). Остальные пускай и не так известны, но среди них много мастеров боевых искусств. Горячую и опасную Соню Блейд, которая, как и в боевике 90-ых, будет центральным персонажем, сыграла австралийка Джессика Макнами.

Релиз фильма намечен на 16 апреля 2021 года. На западе он выйдет в кинотеатрах и видеосервисе HBO Max.

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