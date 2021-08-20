В сиквеле «Черной пантеры» появится юная преемница Железного человека

Железный человек умер, да здравствует Железный человек! Еще до того, как яркий герой Роберта Дауни-младшего погиб в киновселенной Marvel, киношники начали думать, кем его заменить. Фанаты строили множество разных теорий, и одной из них было появление в фильмах персонажа Рири Уильямс. По комиксам, это гениальная темнокожая девочка, которая смогла самостоятельно воссоздать броню Тони Старка, а после переняла его дело и взяла себе геройский псевдоним Железное сердце.

Студия Marvel действительно собирается ввести этого персонажа в свои проекты. В конце 2020 года создатели супергероики объявили, что у Рири будет собственный сериал на Disney+. Роль отдана молодой актрисе Доминик Торн. Однако зрители познакомятся с новым персонажем еще раньше — появление девочки-гения состоится во второй части «Черной пантеры».

«Мы снимаем фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда» прямо сейчас, и персонажа Рири Уильямс вы сначала встретите в этой картине. Думаю, она начала сниматься на этой неделе перед своим сериалом «Железное сердце», — цитирует главу студии Marvel Кевина Файги портал Comicbook.

Добавим, что съемки сиквела «Черной пантеры» начались еще в конце июня. Весь актерский состав первой части вернулся на площадку, кроме умершего исполнителя главной роли Чедвика Боузмана. Как Marvel снимет кинокомикс без его главной звезды — самая большая интрига для зрителей. Фанаты уже знают, что в этом фильме появится новый супергерой Немор (аналог Аквамена из DC), и вот еще юная преемница Железного человека добавилась.

Выход картины намечен на июль 2022 года.

Смотрите также: