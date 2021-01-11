Чедвику Боузману не будут искать замену для второго фильма о Черной пантере

Рисовать лицо умершего актера с помощью компьютерной графики в Marvel тоже не собираются.

Студия Marvel работает над продолжением супергеройского фильма «Черная пантера», хотя актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в первой части и во «Мстителях», умер в августе 2020 года. На днях главный идеолог киновселенной Кевин Файги приоткрыл завесу тайны сиквела, который предстоит снять без центральной звезды.

По его словам, новый фильм будет посвящен вымышленному африканскому государству Ваканде как культурному феномену. А с королем и главным героем страны киношники не собираются проворачивать никаких фокусов.

«У нас не будет компьютерной графики Чедвика, и мы не будем искать нового актера на роль Т’Чаллы. Райан Куглер (режиссер и сценарист первого фильма. — Прим. авт.) сейчас очень усердно работает над сценарием со всем уважением, любовью и гениальностью, которые у него есть, что дает нам большое утешение, он всегда был ориентирован на развитие мифологии и духа Ваканды. Также стоит задача почитать и уважать наследие, оставленное Чедом», — рассказал Файги в интервью изданию Deadline.

Очевидно, что второй фильм будет раскрывать других африканских персонажей Marvel. Самого же супергероя можно показать в костюме и маске, не открывая его лица. Но какова будет его судьба без актера, по-прежнему остается загадкой.

Напомним, Чедвик Боузман скончался от рака прямой кишки в возрасте 43 лет. Он четыре года боролся с этим заболеванием и скрывал его от коллег по кинобизнесу.

Смотрите также: