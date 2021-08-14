Эмма Стоун подписала контракт на съемки во второй части «Круэллы»

Вам понравилась «Круэлла» с Эммой Стоун? Ждите вторую часть.

Информация о том, что сиквел уже находится в разработке, появилась как только первый фильм про модную злодейку вышел в кино, однако исполнительница главной роли официально не давала согласие на продолжение работы в проекте. И вот, как сообщает издание Variety, актриса подписала контракт и снова готова надеть черно-белый парик.

Добавим, что первая часть, вышедшая в конце мая 2021 года, окупилась в прокате, несмотря на все сложности кинотеатров, связанные с пандемией. Однако Эммой Стоун изобразила молодую Круэллу де Виль из «101 далматинца» довольно доброй по отношению к собакам. Вопрос, как эта женщина в будущем превратится в живодерку, остается открытым, и сиквел, конечно, необходим.

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