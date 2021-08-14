Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

Эмма Стоун подписала контракт на съемки во второй части «Круэллы»

История злодейки из «101 далматинца» будет продолжена.

Эмма Стоун подписала контракт на съемки во второй части «Круэллы»
Эмма Стоун в фильме «Круэлла» 2021 года. Фото: Walt Disney Pictures

Вам понравилась «Круэлла» с Эммой Стоун? Ждите вторую часть.

Информация о том, что сиквел уже находится в разработке, появилась как только первый фильм про модную злодейку вышел в кино, однако исполнительница главной роли официально не давала согласие на продолжение работы в проекте. И вот, как сообщает издание Variety, актриса подписала контракт и снова готова надеть черно-белый парик.

Добавим, что первая часть, вышедшая в конце мая 2021 года, окупилась в прокате, несмотря на все сложности кинотеатров, связанные с пандемией. Однако Эммой Стоун изобразила молодую Круэллу де Виль из «101 далматинца» довольно доброй по отношению к собакам. Вопрос, как эта женщина в будущем превратится в живодерку, остается открытым, и сиквел, конечно, необходим.

Смотрите также:

Тэги

«Круэлла»DisneyзлодейпродолжениесиквелЭмма Стоун