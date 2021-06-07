Дорогуша, я только начала: у фильма «Круэлла» с Эммой Стоун появится сиквел

Картина хорошо показала себя в прокате и была тепло встречена критиками.

Стартовавший в мировом прокате в конце мая новый фильм студии Disney «Круэлла» уже принес своим создателям более 80 миллионов долларов. Казалось, что продолжением этой картины является лента «101 далматинец», вышедшая 1996 году, но нет. Новая яркая антигероиня, сыгранная Эммой Стоун, понравилась киношникам и зрителям, поэтому у нее будет собственный сиквел.

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney уже запустила вторую часть в разработку. Ожидается, что режиссер и сценарист картины вернутся к своим обязанностям, как и актеры главных ролей. Издание передает, что создатели фильма очень довольны его стартовыми показателями просмотров, сборов и оценок. А по современным правилам Голливуда хороший фильм должен иметь продолжение.

От себя добавим, что «Круэлла», при всех ее достоинствах, оставляет открытым один важный вопрос. Героиня Эммы Стоун на экране очень хорошо относится к собакам, в том числе и пятнистым. Так как она превратилась в злодейку, которая собиралась сделать шубу из щенков в «101 далматинце»? Вероятно, сиквел должен будет просветить зрителей, как заядлая собачница могла превратиться в живодера. Не так ли, дорогуша?

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