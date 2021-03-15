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Второй трейлер «Круэллы» раскрыл главную героиню в роли дизайнера

Новый фильм от Disney выйдет в кино 26 мая.

Второй трейлер «Круэллы» раскрыл главную героиню в роли дизайнера
«Круэлла» с Эммой Стоун. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

15 марта во время телетрансляции музыкальной церемонии «Грэмми» зрителям был показан второй трейлер ожидаемого в мае фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Напомним, новая картина от студии Disney расскажет историю становления злодейки из «101 далматинца». До того, как стать мерзкой любительницей мехов, Круэлла Де Виль (или Стервелла — в России так и не определились, как ее называть) была дизайнером и собиралась перевернуть лондонский мир моды 70-х годов.

Второй трейлер как раз показал главную героиню в роли начинающего модельера. Девушка по имени Эстелла честно пытается покорить высшее общество своим авангардным вкусом с примесью панк-рока, но на пути у нее встает высокомерная баронесса фон Хельман, которая хочет указать выскочке на ее место. Антагонистку играет двукратная обладательница «Оскара» Эмма Томпсон.

Их противостояние заставит Эстеллу выпустить на волю свою темную сторону, перенять стиль и манеры поведения своего врага, а также затаить огромную обиду на всех собак породы далматинец. Как это будет, российские зрители смогут узнать в кинотеатрах с 26 мая.

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