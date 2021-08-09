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Райан Рейнольдс прокомментировал, когда начнутся съемки третьей части «Дэдпула»

Фильм находится в активной стадии разработки.

Райан Рейнольдс прокомментировал, когда начнутся съемки третьей части «Дэдпула»
А вы ждете возвращения Дэдпула на большой экран? Фото: globallookpress.com

12 августа в российский прокат выйдет фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. Однако фанатов актера больше беспокоит судьба третьей части «Дэдпула». В новом интервью 44-летнюю звезду спросили, какова вероятность, что съемки триквела начнутся в 2022 году. Мужчина ответил, что около 70%.

По словам Рейнольдса, работа над сценарием третьей части идет практически ежедневно, сюжет приводится в «довольно хорошую форму». Авторами выступают сестры Лиззи и Венди Молино, работавшие над мультсериалом «Закусочная Боба». По словам Райана, ему очень комфортно работать с этими дамами.

«Они невероятно талантливы и такие умные. Они хорошо понимают этот мир и знают, как сделать зиг, когда все ожидают заг, так что это было очень весело», — цитирует актера издание Collider.

Тем временем студия Marvel, которая теперь может использовать Дэдпула в своей киновселенной (после очередной сделки Disney), еще не объявила ни режиссера, ни даты выхода третьей части о болтливом наемнике.

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