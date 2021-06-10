«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом получил новые трейлер и дату выхода

Фильм о революции внутри компьютерной игры зрители увидят в августе 2021 года.

10 июня кинокомпания 20th Century опубликовала третий трейлер фильма «Главный герой» (Free Guy) с Райаном Рейнольдсом в главной роли и объявила новую дату выхода картины в российских кинотеатрах. Зрители должны были увидеть данный боевик еще в июле 2020 года, но из-за пандемии релиз переносился три раза. Итоговая дата — 12 августа 2021-го.

Напомним, Рейнольдс играет обычного банковского клерка, который живет в странном городе, где постоянно происходят преступления. Однажды он встречают девушку своей мечты, которая рассказывает ему, что весь его мир — это компьютерная игра, а сам он — простой бот, запрограммированный жить по одному алгоритму. Но главный герой фильма не пожелал быть винтиком в чужом механизме, он объявил войну всем геймерам, а заодно и создателю игры.

больше по теме Райан Рейнольдс хочет затащить Хью Джекмана в третий фильм о Дэдпуле Причем, речь не идет о возвращении на экран Россомахи.

В картине также снялись Тайка Вайтити, Джоди Комер и Джо Кири.

Смотрите также: